وزير الدفاع: تحقيق أقصى درجات الاستعداد لحفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية

الأولى

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالجيش بالتعاون المشترك والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية. جاء تصريح أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها امس الخميس إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية. واستمع الفهد في مستهل زيارته إلى إيجاز بالمهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها، وحجم تعاونها وتنسيقها مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد. بعد ذلك قام بجولةٍ في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عدداً من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، استمع خلالها إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات المكلفة بها.