وزير المالية: تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للشباب

مال وأعمال

أصدر وزير المالية فهد الجارالله، قراراً وزارياً يقضي بإحالة 60 موظفاً إلى التقاعد ممن استوفوا شروط الإحالة للتقاعد، وذلك وفقاً لأحكام المادة «76» في شأن نظام الخدمة المدنية، ومن بينهم موظفون وشاغلو وظائف إشرافية.

وقالت المالية في بيان صحافي: إن القرار جاء تماشياً مع توجهات الدولة لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به، ورغبة من وزير المالية فهد الجارالله بالعمل على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتواكب مع التغيرات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الجهاز والكادر الاداري في جميع الوحدات الادارية بما يسهم في تطوير المنظومة الإدارية.

وفي اطار منفصل شاركت الكويت أمس في الاجتماع «120» للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية فهد الجارالله. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها نتائج الاجتماع «81» للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وكذلك نتائج الاجتماع «5» لمجلس ادارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لاعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية، ونتائج اجتماع «38» للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع «6» للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20.

كما تمت مناقشة مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024، من اجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي. ومن الجدير بالذكر، توصل الوزراء الى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية قادة دول المجلس، والمتمثلة في زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية والتوصل الى التكامل الاقتصادي في عام 2025.

