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مال وأعمال

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الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029


قالت شيماء الغنيم نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية إنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.
وذكرت الغنيم، في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر، أن الكويت ملتزمة بتوجيهات «أوبك بلس»، ولن تنتج فوق حصتها.
وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، صعودا من 2.8 مليون حاليا. وقالت: إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.
وقبل نحو شهرين، قالت السعودية والكويت إنهما تجددان التأكيد أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي بالخليج مشتركةٌ بينهما فقط، وأنهما تدعوان إيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد.
يذكر أن الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج. وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز الطبيعي في مياه الخليج عام 1967.


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