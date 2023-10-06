التعويضات تطارد «إيلون ماسك»

مال وأعمال

حكمت قاضية أميركية بأن شركة «X»، المنصة المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، يجب أن تدفع 1.1 مليون دولار كرسوم قانونية مرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالمنصة والتي تكشفت أثناء شراء إيلون موسك للمنصة العام الماضي، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ.

يأتي ذلك، بعدما حكمت قاضية محكمة ديلاوير، كاثلين سانت جيه ماكورميك، لصالح الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، باراج أغراوال، ومسؤول السياسات الرئيسي السابق فيجايا جادي، وغيرهم من المديرين التنفيذيين، لأن تويتر «انتهك واجباته لتغطية النفقات القانونية الناتجة عن عملهم من أجل الشركة». وقام، إيلون ماسك، بطرد أغراوال وغيره من القادة رفيعي المستوى بمجرد توليه إدارة الشركة وبعد أن رفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد «ماسك» لمحاولته التراجع عن اتفاقيته الخاصة بالاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

