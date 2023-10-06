«التحكيم التجاري» نظّم ورشة «التنظيم القانوني للصناديق ومحاربة غسيل الأموال»

مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل بعنوان: « التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسيل الأموال» بمشاركة العديد من القانونيين ورجال الاعمال وأصحاب الشركات وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.

وصرح عبدالله الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز أن هذه الورشة هي واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، وذلك حرصاً على الالتزام بدور المركز في التوعية، مؤكداً على أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يسعى دائماً من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالثقافة القانونية بصفةٍ عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفةٍ خاصة وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال.

كما أكد الشايع أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذ الفعاليات يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها، كما أضاف بأن هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطورالمستمر في هذا المجال وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.

وقد حاضر بالورشة كلٌٌ من، الدكتور/ أحمد الخضير – استاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور/ راشد الهاجري – عضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وخبير في النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تناولت الورشة التعريف بصناديق الاستثمار وخصائصها وأنواعها والطبيعة القانونية لصناديق الاستثمار ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية، كما أوضح المحاضرين بأن هذه الصناديق تعد من الأدوات الاستثمارية التي تحقق للمستثمرين فائدة من خلال تجميع أموالهم لإدارتها بواسطة أشخاص متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الأغراض المرجوة.

كما نوه المحاضرون على أن الاستثمار في الأدوات المالية يستوجب التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل الاقتصادي والمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية وخاصة أن الاستثمار الذي يتم عن طريق صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبياً من الاستثمار المباشر. وأشار المحاضرين بأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة هي خط الدفاع الأول للنظام الاقتصادي الكويتي في مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب فمن خلالها تبدأ الجهات الرقابية بمكافحة هذه الجرائم التي تضر بالنزاهة المالية للدولة.

وعلى صعيد آخر واستمراراً للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، فقد أعد المركز برنامجه الدوري « إعداد المحكمين» والذي تم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للغرفة والمركز، حيث إن المرحلة الأولى في البرنامج الخاص بإعداد المحكمين ستبدأ بتاريخ 8 أكتوبر/2023 وتنقسم كل دورة إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز الدورة وبعد استكمال المراحل الثلاث واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز، وسيتم الإعلان عن مواعيد تلك الدورات تباعاً وفقاً لبرنامج المركز.

