«بيتك»: خصم 10 % لبطاقات نادي الواحة

مال وأعمال

يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خصماً خاصاً بواقع 10% على التذاكر وباقات العطلات لجميع الدرجات والوجهات من الخطوط الجوية الكويتية، لحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة الائتمانية والمسبقة الدفع، حتى نهاية ديسمبر المقبل، ضمن جهود تقديم افضل المزايا للعملاء وتنشيط الاقبال على المنتجات بمزيد من العروض والامتيازات الحصرية.

ويحصل العملاء من حملة بطاقات «بيتك» نادي الواحة الائتمانية والمسبقة الدفع على خصم فوري بنسبة 10% على الحجز فقط من خلال الرابط الخاص للعرض في موقع الخطوط الجوية الكويتية kuwaitairways.com/ar/kfh، عن طريق اختيار أول 6 أرقام من بطاقات الائتمان أو البطاقات المسبقة الدفع ذات العلامات التجارية المشتركة، وذلك على جميع الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية الكويتية.

كما يحصل العملاء على خصم 10% على تذاكر باقات العطلات من الخطوط الجوية الكويتية للعطلات، وزيادة على ما سبق، فان الحجوزات تسهم فى مضاعفة رصيد العميل من الاميال في نادي الواحة مقابل كل دينار، عند الحجز عن طريق Booking من خلال الرابط التالي booking.com/oasisclubku ،لأعضاء نادي الواحة حاملي بطاقات بيتك نادي الواحة «الائتمانية والمسبقة الدفع»، علما بان الخصم ينطبق على جميع درجات السفر والرحلات التى تشغلها «الخطوط الكويتية».

ويحصل عملاء «بيتك»على الخصم عن طريق الحجز عبر رابط خاص بموقع الخطوط الجوية الكويتية، باستخدام بطاقات بيتك ماستركارد نادي الواحة وورلد إيليت الائتمانية، وورلد الائتمانية وبطاقة نادي الواحة المسبقة الدفع، حيث يسري العرض فقط على رحلات ذات الوجهة الواحدة، ذهابا وعودة. ولا يشمل الخصم الوجهات المتعددة ومحطات التوقف، ويطبق الخصم على تسيير رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية فقط.

ويسري الخصم على السعر الأساسي فقط غير شامل قيمة الضرائب أوالرسوم الإضافية، ولا يطبق على عمليات الحجز من خلال وكلاء السفر، ولا يمكن الجمع بين الخصم وأي عرض ترويجي أوعرض آخر، كما تخضع فرصة الحصول على الخصم الى توافر رحلات الطيران في وقت الحجز.

