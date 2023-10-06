ارتفاع النفط بعد إبقاء «أوبك+» على تخفيضات الإنتاج

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط، لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك+» على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 85.91 دولارا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 84.29 دولارا. وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي، وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا. ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة “ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات». «ومن ناحية أخرى تواصلت التحذيرات منر أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز قد يعرض أمن الطاقة العالمي للخطر»، هذا ما أكده،، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، مشدداً على أن «أوبك متفائلة بخصوص الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة». وجاءت تصريحات الغيص حملت تحذيراً من مغبة دعوات إيقاف الاستثمار في القطاع، وأنها سوف تأتي بنتائج عكسية. وأفاد بأن «الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة».

وكرر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي هذه الدعوة، قائلاً إن استثمارات شركات النفط الدولية والوطنية ضرورية. وأضاف المزروعي أن هذه الاستثمارات تتطلب أن تكون الأوساط المالية عازمة على تمويل النفط والغاز. وحول أزمة نقص الاستثمارات في النفط والغاز وما تحمله من تبعات على الأسواق والاقتصادات العالمية، يقول الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط، عامر الشوبكي، «إن هنالك أزمة طاقة حقيقية تلوح في الأفق بسبب نقص الاستثمارات في القطاع، وهذه الأزمة تختمر الآن وستظهر في أي وقت، في ظل فجوة الاستثمارات الحالية مع عدم وجود استثمارات تلبي نمو الطلب، وبما يؤدي إلى تناقص معدلات الطاقة الفائضة باستمرار في ضوء هذا النقص.

