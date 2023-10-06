بوتين يأمر بتنظيم أسعار زيت الوقود استعداداً لموسم التدفئة

مال وأعمال

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بتوفير تمويل من الدولة لضمان موسم تدفئة سلس بطرق تشمل فرض قواعد تنظيمية على أسعار زيت الوقود المخصص للتدفئة المنزلية في بعض المناطق.

وتواجه روسيا نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعاره في الشهور القليلة الماضية. ويتزايد الطلب على زيت الوقود في القطب الشمالي والمناطق الأخرى التي تواجه شتاء قاسيا.

وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن الحكومة ستوفر أموالا لمورمانسك ومناطق أخرى في القطب الشمالي للاستعداد لموسم التدفئة 2023-2024، ومن أجل «بدء تنظيم أسعار زيت الوقود المخصص لموسم التدفئة». ورغم أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، فإنها عانت من نقص البنزين والديزل وارتفاع أسعار محليا في الشهور القليلة الماضية لأن أسعار التصدير المرتفعة جعلت من مصلحة مصافي التكرير بيع منتجاتها في الخارج. وفرضت روسيا في 21 سبتمبر حظرا على صادرات الوقود لمحاربة ارتفاع أسعار البنزين والديزل ونقص الوقود خلال موسم الحصاد. ولا إطار زمنياً لرفع القيود. وقال الكرملين إنه لا موعد نهائياً لرفع الحظر وإن القيود ستظل قائمة طوال فترة الاحتياج لها.

كما قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن إجراءات أخرى لضمان استقرار سوق الوقود سيتم بحثها بمجرد رفع الحظر.

