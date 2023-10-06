1.85 مليار دولار خسائر البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت للأسبوع الثالث تزامناً مع تسجيلها خسائر سوقية بقيمة 575 مليون دينار (1.856 مليار دولار)

بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات 40.119 مليار دينار، بتراجع 1.41% يُقدر بـ575 مليون دينار عن مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 40.694 مليار دينار.

قال محللون ان التذبذب يستمر في البورصة بانتظار ما ستفصح عنه الشركات من نتائج عن الربع الثالث من العام الحالي، موضحين ان سلوك المتداولين تأثر خلال الأسبوع الحالي بالأوضاع الخارجية، وعكس استمرار لما حدث في شهر سبتمبر الماضي من تخارج المحافظ الأجنبية من بورصة الكويت.

وأضافوا أن هناك ترقباً للخطوات المقبلة حول الخطط التنموية المعلن عنها في وقت سابق وآلية التنفيذ، فتلك الخطط ستكون داعمة للاقتصاد بجميع قطاعاته وترفع من الشعور الايجابي لدى المستثمرين.

وشددوا على «أنه رغم التوقعات بأن يُسجل السوق حركة ارتدادية جيدة في بداية الشهر الحالي، الا أن الأخبار الخارجية لا تزال تؤثر على السوق الخليجي بشكل عام - باستثناء سوق دبي - والكويتي بشكل خاص، لافتا الى ان الارتفاعات التي شهدناها في أسعار النفط لم تدعم السوق الكويتي، بسبب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بامكانية استمرار رفع معدلات الفائدة».

واكدوا أنه توجد «بادرة خير» تتمثل في عملية تجميع لبعض الأسهم، ودخول «مقنن» على الأسهم القيادية والمضاربة على الأسهم الصغيرة، بما يمثل بداية تعزيز وتأسيس مراكز جديدة ستؤول عليها عملية الافصاحات المالية للربع الثالث المقرر اعلانها في الشهر الحالي، بما يدعم الارتداد الايجابي ليتم تقليص خسائر العام.

هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% ليُغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 7401.7، خاسراً 119.11 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 27 سبتمبر 2023.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.41% أو 97.05 نقطة مُنهياً التعاملات الأسبوعية بمستوى 6789.68 نقطة.

واختتم مؤشر السوق الرئيسي التعاملات بالنقطة 5673.47، منخفضاً 0.77% تعادل 43.91 نقطة.

وجاءت المحصلة الاجمالية لمؤشر السوق الرئيسي 50 حمراء، بهبوط 1.57% أو 89.37 نقطة اذ وصل بختام التداولات عند النقطة 5620.72.

وتراجعت التداولات بنحو جماعي، اذ انخفضت الكميات الأسبوعية بـ17.10% عند 815.15 مليون سهم، وبلغت السيولة 177.75 مليون دينار بتراجع 19.53%، كما انخفض عدد الصفقات المنفذ في الأسبوع الحالي 2.70% الى 53.02 ألف صفقة.

يأتي ذلك رغم أن الأسبوع السابق اشتمل على 4 جلسات تداول فقط، عطلت بورصة الكويت تداولاتها يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقطاعياً، فقد تراجعت 8 قطاعات خلال الأسبوع الحالي في مقدمتهم البنوك بـ2.24%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ17.15%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

