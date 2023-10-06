«أسواق المال»: إيقاف سهم «المعدات»

مال وأعمال

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا في اجتماعه رقم (29) لسنة 2023 والمنعقد بإيقاف تداول سهم شركة المعدات القابضة المدرج في بورصة الكويت. وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 والبيانات المالية المرحلية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالأرصدة المدينة ورصيد المكائن والمعدات المحول لبند المخزون، على أن تتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، على أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31/03/2024.

كما أشارت الهيئة إلى ضرورة النظر في استمرارية إدراج سهم شركة المعدات القابضة في البورصة في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند الأول من هذا القرار.

