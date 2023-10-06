هبوط أسواق الخليج وسط المخاوف من أسعار الفائدة

مال وأعمال

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، وسط مخاوف من مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، فيما يتجه المؤشر القطري صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية.

وأدت التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي وعلامات على متانة أكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة التوقعات بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد ترتفع أكثر.

وترتبط معظم عملات دول الخليج بالدولار، وأي تغيير في السياسة النقدية للولايات المتحدة تتبعه عادة السعودية والإمارات وقطر، وفقا لوكالة “رويترز».

وانخفض المؤشر السعودي 0.5% متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو» 0.7% وهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 3.1%.

وهبط مؤشر دبي 0.4% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%. وبشكل منفصل، بلغت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي نحو 1.6 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لتقرير عن القطاع نُشر أمس الأربعاء، ارتفاعا من 1.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، قفز سهم الاتحاد العقارية بأكثر من 7% بعدما أعلنت أنها ستحصل على 650 مليون درهم (176.99 مليون دولار) من رئيسها السابق بموجب اتفاق تسوية.

وانخفض المؤشر القطري 0.5% ويتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.

