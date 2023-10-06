غروس: الأسهم والسندات ليست استثمارات جذابة حالياً

مال وأعمال

يرى المستثمر بيل غروس أن الأسهم مقومة بأكثر من قيمتها وعوائد السندات بحاجة إلى انخفاض كبير لتبرير قيمها الحالية. وقال المؤسس المشارك لـPimco إنه حتى بعد الحركة البيعية للأسهم والسندات فإن التضخم ترك مساحة صغيرة للفيدرالي لخفض الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً. ومع اعتقاد غروس أو كما يلقب بملك السندات بصعوبة تنفيذ الفيدرالي خفض كبير لمعدل الفائدة في مواجهة التضخم، فإنه يرى أن أسعار السندات لن ترتفع في أي وقت قريب. وفي الوقت نفسه يرى أن الأسهم وصلت إلى مرحلة من الإفراط في التقييم بعد ارتفاع مقوم برقمين مطلع هذا العام. وأضاف: ما إذا لم يتمكن جيروم باول ورفاقه من خفض العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من مستويات 2.25%، سيدرك المستثمرون في النهاية أن السندات هي صفقة أفضل من الأسهم المقومة بأعلى من قيمتها مع الاتجاه نحو ركود أو تباطؤ اقتصادي.