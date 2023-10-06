0.03 % تراجعاً في مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال

مال وأعمال

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر سبتمبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.03 في المئة ليصل إلى نحو 487.70 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أغسطس من عام 2023. فيما قد شهد المؤشر ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.54 في المئة.

واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر سبتمبر من عام 2023 وللشهر الثاني على التوالي حالة التباين التي غلب عليها التراجع، حيث سجلت ثماني بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، على إثر انخفاض مؤشرات قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والمواد الأساسية التي أسهمت بدورها في تراجع معدلات السيولة ومؤشرات قيم التداول وأحجام التداول. في هذا الصدد، تماشى تراجع أداء عدد من مؤشرات البورصات العربية مع الانخفاضات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية الأميركية منها والأوروبية والأسواق الناشئة في الشهر الماضي. جاء ذلك نتيجةً لاحتمالية ارتفاع منحنى العائد مع رفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة لكبح جماح التضخم. في ذات الإطار، وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها الأسعار العالمية للنفط على أساس شهري بسبب تخفيض الإنتاج وتقليص حجم الإمدادات، إلا أن غالبية الأسواق المالية العربية التابعة للدول المصدرة للنفط لم تستجب لتلك الارتفاعات، مسجلةً تراجعاً في عدد منها.

في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية تحسناً الشهر الماضي نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات الطاقة والتأمين والنقل، التي عززت من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية. في ذات الإطار، عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي من ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في شهر سبتمبر. في ذات الإطار، كان لمواصلة البورصات العربية لجهودها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال شهر سبتمبر 2023، أثر إيجابي أسهم في دعم البورصات العربية، ورفع القيمة السوقية في عدد منها.

تصدرت البورصة المصرية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 6.89 في المئة. كذلك شهدت بورصات كل من دمشق ودبي والعراق ارتفاعاً بنحو 1.67 و1.98 و3.18 في المئة على التوالي. فيما سجلت بورصتا قطر وعمّان تحسناً بأقل من واحد في المئة.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد حققت تحسناً طفيفاً بنحو 0.08 في المئة في نهاية شهر سبتمبر، مقارنةً بنهاية شهر أغسطس من عام 2023، حيث سجلت ارتفاعاً في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في ثماني بورصات عربية أخرى. تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنحو 7.60 في المئة. كذلك شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 4.11 في المئة، كما سجلت بورصتا دمشق ودبي ارتفاعاً بنسب بلغت بنحو 1.59 و1.64 في المئة على الترتيب. فيما شهدت بورصتا قطر وعمّان تحسناً بأقل من واحد في المئة.

