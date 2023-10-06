1.2 مليون دينار ربح «الكويتية للاستثمار» من التصفية

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار تسجيل ربح بقيمة 1.2 مليون دينار من تصفية صندوق «كيه أي سي ديفريسيفيد فوند» في المملكة المتحدة. وأرجعت الشركة الربح وفق بيان لبورصة بشكل رئيسي إلى إعادة تدوير احتياطي ترجمة الملات الأجنبية إلى قائمة الدخل. وأوضحت «الكويتية» إلى أنه سيتم تسجيل الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي. وكانت الشركة قد أعلنت في إبريل/نيسان 2023 استرداد كامل الوحدات المملوكة لها بصندوق «كيه أي سي ديفريسيفيد فوند» بجيرنسي المملكة المتحدة، والذي كانت تبلغ إجمالي قيمة أصوله 49.6 مليون دولار أميركي، بما يعادل 15.2 مليون دينار كويتي.