«نيكي» أنهى سلسلة خسائر استمرت 5 أيام

مال وأعمال

قطع المؤشر نيكي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام ليسجل امس (الخميس) أكبر قفزة مئوية في يوم واحد في ثلاثة أشهر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها في 16 عامًا وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت. وارتفع المؤشر نيكي 1.80% عند الإغلاق ليسجل 31075.36 نقطة. وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ 18 مايو وما زال في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.5%. صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.99% إلى 2263.09 نقطة ليسجل أفضل قفزة مئوية له في يوم واحد منذ 11 نوفمبر. وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بقيمة 71 مليار ين (478 مليون دولار) على أساس صافي في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.