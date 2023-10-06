«موديز» تتوقع استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي

مال وأعمال

توقع تقرير وكالة موديز حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الحالي وعلى مدى العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة. وأضافت «موديز» أن ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وأوضحت الوكالة أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعا الترفيه والسياحة. فيما توقعت «موديز» أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن المكاسب الاقتصادية وخاصة المالية منها من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.

