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مال وأعمال

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الدولار يقفز مقابل الجنيه المصري في العقود الآجلة ويتجاوز 45 جنيهاً


ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات إلى 1607 نقاط إلى 5.61% بنهاية تعاملات أول أمس، ووسع الارتفاع منذ بداية العام إلى 85.56%. وتأتي القفزة الأخيرة في أعقاب تقرير بنك «مورغان ستانلي» بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية المصرية من «محايد» إلى درجة «عدم التفضيل». وفي هذه الأثناء، ارتفع الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أمام الجنيه المصري أجل عام، ليسجل العقد أجل عام 44.5 جنيها للدولار،، بعدما اخترق مستوى 45 والذي يمثل أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه العملة الخضراء أمام الجنيه. وتعد العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أداة تحوط ضد مخاطر العملة، ويلجأ إليها المستثمرون لضمان الحفاظ على قيمة مكتسباتهم من الاستثمار في أسواق خارج بلدانهم، بحيث يمكنهم الحصول على الفارق بين سعر العقد وسعر السوق بعد عام من شرائه ولكن لا يتم تنفيذ العقود نفسها.


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