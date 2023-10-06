30.8 % انخفاضاً في تحويلات المصريين بالخارج

مال وأعمال

تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق. وكشفت البيانات، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 10.5 ملايين دولار قبل عام. وبحسب بيانات «المركزي» المصري، فإن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليارات دولار من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

