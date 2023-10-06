219 طناً مشتريات البنوك المركزية من الذهب

مال وأعمال

أضافت البنوك المركزية العالمية، 77 طناً من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في أغسطس 2023، لترتفع إلى 35.683 ألف طن.

وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الذي اطلعت «العربية.نت»، كانت الصين وبولندا وتركيا من المشترين الرئيسين مرة أخرى في أغسطس الماضي. وأفاد التقرير: «أنه مع اقترابنا من الربع الرابع، تظل البنوك المركزية في طريقها لتحقيق إجمالي سنوي قوي لمشتريات الذهب».

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2023، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية مجتمعة 219 طناً، وهو ما يفوق بشكل مريح صافي المبيعات المجمعة في شهري أبريل ومايو البالغة 96 طناً.

ويشهد الذهب طلبا ملحوظا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه يواجه ضغوطا من حين لآخر جراء رفع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي.

طلب صحي

وأشار مجلس الذهب إلى أن الاتجاه طويل الأجل للطلب الصحي من البنوك المركزية لا يزال قائما.

وأفاد التقرير: «تشير عملية الشراء الأخيرة هذه إلى أننا تجاوزنا الآن صافي البيع الذي شهدناه في أبريل ومايو، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بعمليات البيع المكثفة وغير الاستراتيجية من تركيا».

وأضاف: «لا يزال الشراء كبيراً ولكنه يقتصر على عدد صغير من البنوك. ومرة أخرى، قاد بنك الشعب الصيني البنوك مضيفاً 29 طناً أخرى خلال الشهر. وبذلك يصل صافي مشتريات الصين السنوية إلى 155 طناً».

وارتفعت حيازات «المركزي» الصيني من الذهب إلى 2165 طناً في نهاية أغسطس، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 4% من إجمالي الاحتياطيات.

كما ظل البنك المركزي البولندي (NBP) أيضاً مشترياً مهماً خلال الشهر بشراء 14.9 طنا، لترتفع حيازاته إلى 314 طنا تمثل 10.8% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية.

وأضاف البنك المركزي التركي 15 طناً إلى احتياطاته من الذهب في أغسطس، حيث يواصل إعادة بناء احتاطياته بعد المبيعات القوية في وقت سابق، لترتفع إجمالي حيازاته إلى 417.3 طنا.

وضمت قائمة المشترين الآخرين كل من البنك المركزي الأوزبكي (9 أطنان)، وبنك الاحتياطي الهندي (2 طن)، والبنك المركزي التشيكي (2 طن)، وسنغافورة (2 طن)، والبنك المركزي لجمهورية قيرغيزستان (1 طن).

كما أعلن البنك المركزي الروسي أيضاً عن زيادة قدرها 3 أطنان في احتياطياته من الذهب في أغسطس، ما أعاد احتياطياته من الذهب إلى حيث بدأ العام عند 2333 طناً، تمثل 25% من إجمالي الاحتياطات لديه.

رصد التقرير، أن المبيعات المبلغ عنها من البنوك المركزية كانت معدومة تقريباً خلال الشهر، فيما كشفت «بلومبرغ» عن مزاعم بأن البنك المركزي البوليفي قد حوّل 17 طناً من احتياطياته من الذهب بين مايو وأغسطس. ويأتي ذلك في أعقاب التشريع الجديد الذي صدر في شهر مايو لتمكين البنك المركزي من استخدام احتياطياته من الذهب.

وأورد التقرير: «إن شراء البنوك المركزية للذهب لا يزال صحيا. وحتى مع احتساب صافي المبيعات في وقت سابق من العام، فإن وتيرة الشراء حتى الآن هذا العام تشير إلى أننا في طريقنا نحو إجمالي سنوي قوي آخر».

الأكبر حيازة

وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ3353 طنا، وثالثا صندوق النقد 2814 طنا، ثم إيطاليا بـ2452 طنا، وفرنسا 2437 طنا.

ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطيات البنوك المركزية شهريا منذ عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.

و«مجلس الذهب العالمي»، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

