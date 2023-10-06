المعدن الأصفر يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر

مال وأعمال

ارتفع الذهب، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولاراً للأونصة ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولاراً. وقال محلل السوق لدى آي.جي، يب جون رونج: «على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال الجلسة، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن»، نقلاً عن وكالة «رويترز». وأضاف أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل، إذ إن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

