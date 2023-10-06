الخالد وجَّه لقبول الإطفائيين الراغبين في استكمال التعليم

وطن النهار

وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى قبول جميع من تقدم بطلب استكمال التحصيل العلمي من منتسبي الاطفاء وفق النظم والشروط المنظمة للائحة الإجازات الدراسية.

وذلك حرصاً على تشجيع الكوادر البشرية وتعزيز إمكانات قوة الإطفاء العام.

وتأتي توجيهات الوزير تطبيقاً للخطة المعدة سابقاً لدعم الكوادر البشرية من منتسبي القوة وحثهم على التطور المهني والعملي في مجال عملهم بتخصصات علوم وهندسة الإطفاء ووفق مجال وظائفهم وتكون لهم دافعاً لأداء مهامهم الوظيفية وتسخير طاقتهم على أكمل وجه.

وشكر رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية على هذا الدعم اللامحدود لأبنائه وإخوانه منتسبي قوة الإطفاء العام من خلال توجيهاته الكريمة بمضاعفة أعداد المقبولين الذين انطبقت عليهم الشروط المنظمة للإجازات الدراسية.

