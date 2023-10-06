وفد من «الإطفاء» شارك في مؤتمر الحد من مخاطر الكوارث

وطن النهار

شارك وفد من قوة الإطفاء العام في المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث بعنوان «نحو مستقبل مرن» في تونس، حيث نوقش خلال المؤتمر محاور عدة كاستخدام التكنولوجيا في التخفيف من مخاطر الكوارث وفهم مخاطر الكوارث وتعزيز سبل حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تحسين إدارتها.

وتم خلال المؤتمر بحث كيفية تحسين مستوى التأهب للكوارث من أجل الاستجابة الفعالة وإعادة البناء بشكل أفضل في مجالات التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الاعمار. من جهة ثانية، تمكنت فرق الاطفاء من التعامل مع حادث انحشار شخص تحت «نساف رمل» في منطقة الصليبية وتم نقله من قبل الطوارئ الطبية إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس الخميس يفيد عن وقوع حادث انحشار قدم شخص تحت «نساف رمل» في منطقة الصليبية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز الصليبخات لموقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن هناك قدم شخص محشورة تحت «نساف رمل» وأسفر الحادث عن تعرض الشخص لإصابات بليغة وتعاملت فرقة الإطفاء مع الحادث وإخراج الشخص المحشور وتسليمه للطوارئ الطبية.

