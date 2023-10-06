«المباحث» أسقطوا 143 مخالفاً ومكتبين وهميين للخدم

وطن النهار

تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط 143 مخالفاً ومكتبي خدم وهميين ومخالف يزاول مهنة الطب دون ترخيص ووافدين بحوزتهما 25 بطل خمر محلي وآخرين وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل بانه ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 143 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات ومكتبين للخدم وهميين في عدد من المناطق منهم 10 بتهمة التسول و7 بائعين جائلين، و6 أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص وشخص يزاول مهنة طبية عثر بحوزته على كمية من الأدوية من غير ترخيص، وشخصين يديران مصنعاً للخمور المحلية وبحوزتهما 25 زجاجة خمر محلية الصنع، كما تم ضبط 3 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة في عيادة طبية وتبين وجود أدوية غير مرخصة ومخازن غير مستوفية لشروط التخزين والنظافة العامة، وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

