الشاهين: نراعي الجانب النفسي لمرضى السرطان

وطن النهار

صرحت د. حصة ماجد الشاهين عضو مجلس إدارة حملة «كان» مسؤولة حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار «صحتك رأس مالك» بأن الاهتمام بالجانب النفسي لمرضى السرطان من الاولويات التي تركز عليها حملة «كان» لأهمية هذا الجانب النفسي بدعم صحة المريض مما يشجعه على تقبل العلاج والشفاء بإذن الله. وقالت: لذا أقامت حملة «كان» بدعم من الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية مبادرة «مرسم الدعم الإيجابي لدعم المصابين بالسرطان»، لدعم أطفال مرضى السرطان وشاركت الجمعية بالتنظيم وحضرت الدكتورة منى القطان أمين سر - عضو مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية هذه الفعالية، بمشاركة من الفريق التطوعي لحملة «كان».

كما ركزنا في هذه المبادرة على ضرورة تناول الغذاء الصحي الذي يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. ووجهت طالبات مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية بنات رسالة لأمهاتهن برسم الورود والريبون الوردي لتذكيرهن بأهمية الحفاظ على صحتهن.خاصة أن سرطان الثدي يحتل المركز الأول في نسب الإصابة بالسرطان بين السيدات في الكويت. مؤكدة بأن التشخيص المبكر يرفع نسب الشفاء الى 90%.

وفي الختام تم أخذ جولة على المعرض الذي يقيمه مستشفى عالية الشريك الطبي لحملة «كان» في مجمع بروميناد للتوعية بسرطان الثدي،وتم توزيع الريبونات الوردية تضامنا مع السيدات للتوعية من سرطان الثدي.

