عزة الجابر عضواً بجمعية السلام للأعمال الإنسانية

وطن النهار

عقدت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية جمعيتها العمومية العادية، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، في منطقة الزهراء، وناقشت انتخاب عضو جديد في مجلس إدارة الجمعية، ولخلو أحد المقاعد، وقد اختارت الجمعية الشيخة عزة جابر العلي الصباح عضوا جديدا في مجلس الإدارة.

وهنأ حضور الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة الشيخة عزة جابر العلي الصباح بمناسبة اختيارها في عضوية مجلس إدارة جمعية السلام الخيرية، واعتبروا ان هذا الاختيار إضافة جديدة للجمعية، بحكم العلاقات الطيبة التي تتمتع بها عضو مجلس الإدارة الجديدة.

وبهذه المناسبة شكرت الشيخة عزة جابر العلي الصباح حضور الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة فيها واختيارها لعضوية مجلس إدارة الجمعية، مؤكدة على دور جمعية السلام الخيرية في العمل الإنساني داخل الكويت وخارجها، ما اعطى صورة طيبة عن أهل الكويت المحبين للعمل الإنساني المتوارثين له منذ أكثر من 4 قرون، وهو ما أهلها لأن تختارها الأمم المتحدة مركزا عالميا للعمل الإنساني.

وأكدت الصباح انها ستسعى دوما إلى أن تكون أهل للثقة التي منحها لها أعضاء عمومية الجمعية، وستسعى لما فيه خدمة العمل الإنساني الخيري والتطوعي، متمنية التوفيق للجمعية والنجاح لمشاريعها الإنسانية والتنموية خلال الفترة القادمة.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. نبيل العون عن خالص التهانئ والتبريكات للشيخة عزة، بمناسبة اتفاق أعضاء الجمعية العمومية على اختيارها لمنصب عضو مجلس إدارة الجمعية، خاصة أنها تعتبر من كبار المتبرعين والداعمين للجمعية، وأحد الكوادر النسائية المهمة في توصيل الصورة الجيدة عن الجمعية للمتبرعين.

وقال: إن وجود الشيخة عزة في مجلس إدارة جمعية السلام، يبين مدى الثقة الكبيرة التي حظيت بها من أعضاء عمومية الجمعية، وستمثل إضافة كبيرة للجمعية، متمنيا لها التوفيق والسداد في منصبها الجديد، معربا عن شكره لجميع أعضاء الجمعية العمومية الحضور وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة العمومية العادية للجمعية، كما أعرب عن خالص شكره لأهل الكويت على ثقتهم الكبيرة في الجمعية، وحرصوا على دعم الجمعية في مشاريعها الخيرية والإنسانية، مما ساهم في تحقيق الجمعية للنجاحات المتتالية في مسيرة العمل الخيري، خاصة في أزمتي ليبيا والمغرب الأخيرتين، داعيا العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن مجلس الإدارة يتألف من:

مجلس الإدارة الجديد:

- د. نبيل حمد العون رئيس مجلس الإدارة.

- د. خالد ناصر الفريج نائباً للرئيس.

- عبدالله صالح الشايجي أمين السر.

- طارق العسكر أمين الصندوق.

وكل من مشعل عبدالغفور تيفوني، ضاري حمد البعيجان – المدير العام، هشام حمد العون، براك عبدالرحمن العبيد، والشيخة عزة جابر العلي الصباح أعضاء.

