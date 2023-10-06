العقاب: «الكويتية لحماية البيئة» أيدت تحويل الجزر إلى محميات طبيعية

وطن النهار

في تعقيبها على مخاطبة بلدية الكويت ومطالبتها المجلس الأعلى للتخطيط باعتماد تحويل جزر قاروه وكبر وأم المرادم إلى محميات طبيعية، وتزامنا مع الاحتفالات، أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، على لسان رئيس مجلس الإدارة د. وجدان العقاب، دعمها وتأييدها لتلك المطالبة، المتسقة مع العديد من مبادرات الجمعية الداعية إلى المحافظة على الجزر الكويتية والمواقع البحرية ذات الحساسية البيئية كونها موائل طبيعية حاضنة لكائنات حية نادرة أو معرضة لخطر الانقراض. واعتبرت أن مساعي تحويل الجزر الثلاث إلى محميات يتطابق تماما مع محاولات ومطالبات جمعية حماية البيئة المتلاحقة السابقة بحتمية حماية تلك الجزر وكائناتها وسواحلها، خاصة بعدما رصدت فرق ولجان الجمعية التخصصية قبل سنوات تآكل شواطئ وسواحل بعض الجزر.

وقالت العقاب: إن الجزر المرجانية من أهم الموارد الطبيعية التي تنعم بها الكويت، مؤكدة ان هذه الجزر الرائعة تستقبل الزوار بمعدل قد يفوق قدرتها على التحمل وهي غير مؤهلة بشكل كامل، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وجمعيات تطوعية عديدة مهتمة بالبيئة البحرية من خلال تركيب المرابط البحرية على مدى سنوات.

وأهابت رئيس جمعية حماية البيئة د. وجدان العقاب المجلس الاعلى للتخطيط بالنظر بعين ورؤية ثاقبة لأهمية تحويل تلك الجزر واعتمادها كمحميات طبيعية.

