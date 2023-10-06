«الرحمة» افتتحت «النور السكني» الطلابي في البوسنة

وطن النهار

في أجواء من البهجة والاستحسان، وبحضور هيئات ومؤسسات وشخصيات رسمية، افتتحت جمعية الرحمة العالمية مركز وسكن النور الطلابي في جمهورية البوسنة.

وفي هذا الإطار قال رئيس مكتب شرق وغرب أوروبا في جمعية الرحمة العالمية وليد خالد الياسين: إن الرحمة العالمية تحتفي اليوم مع الجهات الداعمة والمانحة بافتتاح صرح تعليمي وخدمي رائد لطلاب العلم وسط العاصمة سراييفو.

وأوضح الياسين أن المركز الذي تم تأسيسه بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف من بيت الزكاة يقع على مساحة قدرها 3000 متر مربع، ويضم غرفا لإقامة الطلاب وقاعات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مكتبة وصالة رياضية ومسجد.

مضيفاً: إن الهدف من بناء المركز هو توفير المكان الملائم للسكن و التوجيه المناسب لإنشاء جيل قوي قادر على العمل في المجالات المختلفة.

