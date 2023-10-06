اتفاقية تعاون بين «التطبيقي» وجمعية المياه

وطن النهار

وقعت الهيئة ممثلةً بمديرها العام د.حسن محمد الفجام اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية للمياه الجوفية ممثلةً برئيسها د.صالح المزيني.

تضمنت الاتفاقية بنوداً عدة أهمها دعم جهود الدولة وبرامجها في تحقيق الاستدامة وبالأخص بمجال المياه، بالإضافة إلى بحث إمكانية استحداث مناهج وبرامج دراسية تكون مخرجاتها مؤهلة للعمل في وظائف تتماشى مع احتياجات سوق العمل ذات العلاقة بجانب المياه وصيانة معداتها وأجهزتها.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب «التطبيقي» نائب المدير العام للتدريب م. جلال الطبطبائي، مدير المعهد العالي للطاقة د.خالد الرشيد، مدير المكتب الفني د.نبيل القلاف ومدير إدار تنسيق التدريب م.عبدالعزيز الظفيري والمتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أ. سهام العنزي.

