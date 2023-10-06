جواهر الصباح: إبراز دور المرأة العربية في صنع القرار

وطن النهار

أشادت مساعدة وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان الشيخة جواهر دعيج الصباح أمس الخميس بجهود جامعة الدول العربية الرامية الى تمكين المرأة من تأدية دور اساسي في الوساطة وحفظ السلام. وقالت الشيخة جواهر الصباح في تصريح لـ(كونا) بختام مشاركتها في دورة تدريبية حول الوساطة النسائية نظمتها جامعة الدول العربية واستمرت خمسة أيام إن «الدورة ركزت على تعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في مجال الوساطة النسائية الى جانب التعريف بنمط التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي». وأضافت ان «الدورة التي حملت عنوان (الوساطة النسائية للنفاذ إلى الموارد في السياقات المتأثرة بتغير المناخ) سلطت الضوء على سبل اشراك المرأة في معالجة اسباب النزاعات خصوصا المتعلقة بتغير المناخ والوصول الى الموارد». ولفتت الى وجود روابط اساسية بين اسباب نشوب النزاعات حول المصادر وتغير المناخ والمواضيع التي تناولتها الدورة التدريبية خاصة كيفية تحليل النزاعات واسبابها الجذرية والعوامل المؤججة لها وكذلك السلم والامن وتغير المناخ والوساطة في النزاعات المتصلة بالموارد. واكدت ان هذه المسائل ملحة وجديرة بالبحث كونها تترجم قرار الامم المتحدة رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والامن الذي يصادف ذكرى مرور 23 عاما على صدوره في شهر اكتوبر.وأشادت الشيخة جواهر بحرص جامعة الدول العربية على ابراز دور المرأة في القيام بدور الوساطة ومشاركتها في المفاوضات التي تفضي الى السلام والمصالحات الوطنية الى جانب تسليط الضوء على أهمية وجودها فى مراكز صنع القرار. وأوضحت ان الدورة التدريبية التي عقدت على مدار خمسة ايام تميزت بتبني نهج تفاعلي من خلال التدريبات العملية ودراسة الحالات المتعلقة بالموارد الطبيعية والنزاعات وتغير المناخ وتداعياته المؤدية لتناقص الموارد علاوة على الوساطة البيئية مشيرة الى انه تخلل ذلك محاضرات عملية مقدمة من وسطاء ووسيطات سلام لاستعراض خبراتهم بهذا الصدد.

