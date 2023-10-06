تحرير 6 مخالفات في الأحمدي

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي جولة ميدانية للفريق الرقابي حيال الحد من الظواهر السلبية للباعة الجائلين والاسواق العشوائية واتخاذ جميع الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.

وأوضح مدير الإدارة نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق في جميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 6 بقالات وتحرير 6 مخالفات لبائع متجول في منطقة الصباحية.

