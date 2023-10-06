انتخابات «تنافسية» بين «العلمية» و«المستقلة» في «الهندسة والبترول»

وطن النهار

أجريت أمس انتخابات جمعية طلبة كلية الهندسة والبترول بين القائمتين العلمية والمستقلة.

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتراع لانتخابات جمعية الهندسة والبترول محمد السماك إن اللجنة بدأت بفتح صندوق الاقتراع للطلاب والطالبات منذ الساعة 9 صباحا ويتم إغلاق الصندوق عند الساعة 3 عصراً، موضحا أن عدد الذين يحق لهم التصويت في كلية الهندسة والبترول بلغ 1158 طالبا، حيث وصل عدد المقترعين حتى الساعة 12 ظهرا 570 طالبا.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة اقتراع الطالبات لانتخابات جمعية الهندسة والبترول مكية الصايغ إن حركة الاقتراع في صندوق الطالبات جيدة حيث تعتبر كلية الهندسة من الكليات النشطة انتخابيا، مبينة ان عدد المقترعات وصل 1110 طالبات من أصل 2936 طالبة.

