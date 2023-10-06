معرفي سأل عن قرارات تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

وطن النهار

وجه النائب داود معرفي سؤالاً برلمانياً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك للوقوف على اعمال المجلس الاعلى للبيئة والشبهات القانونية لقرارات تشكيل هيئته الادارية من اجل حماية القواعد والأسس والسياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبيئة والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية للهيئة العامة للبيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له. وطالب معرفي من الوزير تزويده بآخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه، وقال في حال انتهائه، يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس الأعلى للبيئة حتى الآن. وتوضيح الجهة المسؤولة عن اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة في حال عدم تشكيله؟

وطالب ببيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، علما بأن المادة (4) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 نص على أن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

واستفسر عما اذا كان هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار؟ مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات، وبيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال الخمس سنوات الاخيرة.

