الملا وجَّه أسئلة إلى وزير النفط حول تطوير مدينة الحرير

وطن النهار

وجه النائب د. بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار قال فيه: بصفتكم الوزارية أُسند إليكم الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير، وحيث إنه من المهم معرفة الخطوات التي اتخذت بشأن هذا المشروع، فضلا عن معرفة ما إذا قمتم بالتعيين في الجهاز الإداري قبل المضي قدما في تحديد معالم المشروع، وعليه نطلب منكم بياناً بجميع الخطوات التي اتخذت بشأن جهاز تطوير مدينة الحرير وبياناً بالمشروعات الحيوية المرتبطة بهذا المشروع، على أن يكون ذلك مشفوعاً بالمستندات الدالة، وبياناً بجميع المراسلات التي تمت مع الأجهزة الحكومية بشأن هذا المشروع على أن تكون الإجابة مشفوعة بنسخة من هذه المراسلات.

واستطرد هل هناك أي عوائق من أي جهة حكومية بشأن تطوير مدينة الحرير؟ وما الإجراءات المتخذة من قبلكم لإزالة تلك العوائق؟ وهل قمتم بإجراء أي تعيينات في جهاز تطوير مدينة الحرير سواء عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو النقل أو الندب أو إبرام عقود بطريق المكافأة أو تعيين مستشارين في الجهاز؟ مع مراعاة تزويدنا بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم منذ تاريخ 19/6/2023 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟ وتزويدنا بنسخ من تخصصاتهم الدراسية وأعمالهم ووظائفهم السابقة وعلاقة التخصص الدراسي والوظيفة السابقة بالوظيفة المعين عليها أو المكلف بها.

وتابع قائلاً: أرجو تزويدنا بالهيكل الإداري لجهاز تطوير مدينة الحرير وهل تمت الموافقة على الهيكل الإداري من مجلس الخدمة المدنية من عدمه، مع مراعاة تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية، كما أرجو تزويدنا بجدول الرواتب والجدول المالي مقترنا بالهيكل الإداري للجهاز مع مراعاة تزويدنا بموافقة مجلس الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية على الجدول المالي.

ومضى يسأل: هل تم إبرام أي عقود استشارية بشأن أعمال الجهاز منذ تأسيسه حتى تاريخ الإجابة؟ مع بيان قيمة كل عقد وتزويدنا بنسخ من تلك العقود.

وما المساحة الجغرافية لبناء مثل هذا المشروع والقرارات الإدارية ذات الصلة في تحديد المساحة وتخصيصها لهذا المشروع؟ وهل تمت الموافقة على تخصيص هذه المساحة من قبل الجهات الحكومية مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك.

وختم بقوله: ما مصادر التمويل لمثل هذا المشروع؟ وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتحديد قيمة الاعتمادات المالية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من المراسلات المتعلقة بهذا الأمر. وهل طلبتم من مجلس الوزراء إقرار مشاريع قوانين تختص بمدينة الحرير واستعجال عرضها على مجلس الأمة؟ وما تلك المشاريع؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من مراسلاتكم بهذا الشأن.

