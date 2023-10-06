«التطبيقي» تبدأ التسجيل لانتخابات اتحاد الطلبة

وطن النهار

أعلن عميد شؤون الطلبة في هيئة التطبيقي عبدالكريم العريعر عن فتح باب التسجيل للترشح لانتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس.

وقال في تصريح صحافي إنه قد تمت مناقشة آلية العمل أثناء عملية الانتخابات، لافتاً إلى تعاون وتنسيق كبيرين بين الإدارات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية والخروج بالعرس الديموقراطي بشكل يعبر عن المكانة الأكاديمية للهيئة، موضحاً بأن عمادة شؤون الطلبة قد أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لانتخابات اتحاد الطلبة للعام الدراسي 2023/2024 حيث بلغ عدد اللجان 13 لجنة رئيسة موزعة على جميع كليات ومعاهد الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تثق وتقدر لطلبتها تفاعلهم خلال العملية الانتخابية وتصرفهم كأشخاص مسؤولين وطلبة على مستوى عالٍ من الوعي والتحضر، مؤكداً أنهم سيتفاعلون بشكل إيجابي بما يعكس الوجه المشرق لأبناء الهيئة، محذراً في الوقت نفسه من أي تجاوز للأطر المحددة للعملية الانتخابية من خلال شعارات التعصب والقبلية والتحزب.

وأكد أن العمادة ستواجه وتتصدى لأي أعمال من شأنها أن تخل بسير العملية الانتخابية من خلال تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لها ومنها لائحة السلوك الطلابي، متمنياً التوفيق للطلبة المشاركين بالانتخابات المقبلة، متقدماً بالشكر لجميع القطاعات العاملة على إنجاح هذه الانتخابات. من جهته، قال مساعد العميد للأنشطة والشؤون الطلابية عبدالمجيد الموسوي انه تقرر فتح باب التسجيل لانتخابات الاتحاد أمام القوائم الطلابية والطلبة وذلك من يوم الأحد 8 أكتوبر وحتى الخميس 12 أكتوبر، في ديوان عام الهيئة بالشويخ _ الأجنحة الخارجية (عمادة شؤون الطلبة) الدور الأول للبنين والبنات، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مكان للبنين وآخر للبنات منفصلين للتسجيل. وأشار إلى أن اللجان المشرفة على الانتخابات أتمت استعداداتها على أكمل وجه لتنظيم العرس الديموقراطي واليوم الانتخابي بشكل حضاري ومنظم يليق بالتطبيقي كمؤسسة أكاديمية عريقة، مثمناً جهود الإدارات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين النجاح والتوفيق. من جانبه، قال رئيس قسم شؤون اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية بالعمادة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات د. محمد الرشيدي إن شروط الترشح للانتخابات أن يكون الطالب مقيدا في التطبيقي وحاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وضرورة احضار الجدول الدراسي عن الفصل الدراسي الأول، وصورة البطاقة المدنية والهوية الطلابية للتسجيل، كما شدد على المرشحين من القوائم أن يكون لديه تفويض من الطلبة بالقائمة الطلابية للانتخابات، متمنياً التوفيق والسداد لكل المشاركين في هذا العرس الديموقراطي للخروج به في صورة مشرفة، مهيباً بالطلبة التحلي بالروح الأخوية والتعاون لما فيه مصلحة للجميع وللتطبيقي.

