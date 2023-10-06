«التربية» أطلقت اللقاءات التنويرية حول الاختبارات الوطنية الموحدة

وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د. غانم السليماني، انطلاق اللقاءات التنويرية لطلاب الصف الثاني عشر علمي، لإرشادهم وتوعيتهم حول الاختبارات الوطنية الموحدة للطلبة الراغبين في الالتحاق في البعثات الداخلية والخارجية للتخصصات الهندسية والطبية. وقال السليماني، في تصريح صحافي، إن أول لقاء تنويري بدأ لطلبة الصف الثاني عشر علمي في منطقة الفروانية التعليمية باستضافة من ثانوية لبيد بي ربيعة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتم الرد على أسئلة الطلاب، واستفساراتهم المتعلقة بالابتعاث ومواعيد الاختبار. بدوره، ذكر رئيس قسم التوجيه والإرشاد إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي مشاري صالح، أن اللقاء يهدف إلى التعريف بالاختبار الوطني الموحد للقبول الذي أتى تنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة، ويهدف إلى توحيد القبول في مؤسسات التعليم العالي كافة في المرحلة الأولى، وتحقيق أعلى مبدأ لتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين في نظام التعليم العام والتعليم الخاص.

وأشار صالح أن الاختبار الوطني الموحد للقبول يعد شرطاً أساسياً للطلبة الراغبين في التسجيل للبعثات الخارجية في التخصصات الطبية، الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري، والتخصصات الهندسية بفروعها كافة.

واكد ان اللقاءات التنويرية مستمرة خلال الفترة القادمة لتصل الى جميع طلبة الصف الثاني عشر علمي بنين وبنات بالتعليم العام والخاص.

