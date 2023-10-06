الفوزان لتعديل قانون المناقصات لدعم «المشروعات الصغيرة»

وطن النهار

أعلن النائب جراح الفوزان عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي المناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة تخصيص نسبة من المناقصات العامة لا تقل عن ??%.

من جهته، وجه النائب عبدالله تركي الأنبعي أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الصحة ووزير الأشغال العامة، بشأن القانون 5 لسنة 2008 القاضي بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.

واستطرد هل نُفذ هذا القانون؟ قاد إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسماء هذه الشركات التي تم تأسيسها؟ وإذا كانت الإجابة النفي فلماذا لم يتم العمل بهذا القانون منذ عام 2008؟

