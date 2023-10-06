الشاهين سأل الوزير البراك عن حالة غرق في مرفق تابع للنفط

وطن النهار

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نص على ما يلي:

في يونيو الماضي تُوفي شاب في العشرين من عمره إثر غرقه في حمام سباحة تابع لشركة البترول الوطنية، وحتى الآن لم يصدر عن الشركة أي بيان عن إجراء تحقيق في هذا الموضوع، ولم تتخذ الشركة أي إجراء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل اتخذت الشركة إجراءات أو حققت في ملابسات الحادثة؟ في حال إجراء تحقيق يرجى تزويدي بنتائجه.

(2) نما إلى علمي أنه لا تسجيل للحادث عبر الكاميرات الأمنية الموجودة في حمام السباحة، كما أن المنقذين لم يكونوا موجودين وقت الحادث، يرجى بيان الأسباب.

(3) ما الاجراءات التي ستُتخذ لتفادي مثل هذه الحادثة المؤلمة مستقبلاً؟

