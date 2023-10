رحلات كروز VIB.. أجنحة أسطورية على الماء

النهار Weekend

تجمع الأجنحة الأكثر فخامة على متن السفن السياحية أفضل التقنيات المتطورة مع الفخامة الخالدة والخادم الشخصي.

وتشترك جميع أماكن الإقامة العائمة الأكثر روعة في العالم في عامل واحد، أي المناظر الخلابة، من مشاهدة أعجوبة الأنهار الجليدية، إلى فرصة لقاء الدلافين والحيتان من راحة شرفتك الواسعة.

وسواء كنت تستلقي على سرير بمرتبة تبلغ كلفتها 200 ألف دولار أو تقيم داخل جناح مستوحى من فيلم ديزني، فإن الرحلة تُعد مثيرة تماماً مثل الوجهة النهائية عندما تقيم بأحد أجنحة الرحلات البحرية المذهلة.

وتضيف وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك بياضات الأسرّة المصنوعة من الكشمير وحوض الاستحمام الساخن الخاص بالتراس ومرافق الاستحمام، الراحة إلى الرحلة. وعندما تكون مستعداً لمغادرة الجناح المريح الخاص بك، فإن طاولتك تنتظر في جميع المطاعم المتخصصة على ظهر السفينة.

وتبدأ اسعار الرحلات الفخمة على هذه النوعية من 19 ألف دولار لكل ضيف، ويمكن لبعض الاجنحة أن يستوعب ما يصل إلى 10 عائلات.

ويال كاريبيان

أفخم أجنحة السفن السياحية في العالم.. ويبدأ سعر الرحلات من 19 ألف دولار لكل ضيف، ولعل أكثر ما يمكنك الاستمتاع به في خصوصية جناحك وسط البحر، هو جناح Ultimate Family Suite الخاص بسفينة Wonder of the Seas لجميع الأطفال.

وتُعد شقة البنتهاوس المكونًة من طابقين بمثابة حلم ساحر تحول إلى حقيقة، مليء بالألوان ووسائل الراحة النابضة بالحياة مثل الزحليقة الداخلية الخاصة بك، وطاولة الهوكي الهوائي، وشاشة تلفاز تشبه شاشة العرض بصالات السينما.

فيرجن فوياجيز

الرحلات تبدأ من 4?360 دولارات للشخص، وتدعو الأجنحة الضخمة الخاصة بالسفن التابعة لشركة فيرجن فوياجيز الضيوف للسفر على طريقة نجوم موسيقى الروك، وتجسد الأجواء على متن السفينتين التابعتين لـفيرجن فوياجيز ما يشبه نمط نجوم موسيقى الروك، لذلك عندما شرع ريتشارد برانسون في إنشاء الأجنحة العلوية للسفينة، كان يهدف إلى تصميم ملحمي.

ويستحضر الجناحان الضخمان في أعلى السفينة الحياة الفاخرة التي اعتاد عليها نجوم موسيقى الروك مع فريق خاص من أفراد الطاقم للخدمة.

ويمكن أن تلهمك المناظر المذهلة والتأملية لإنشاء الموسيقى الخاصة بك داخل غرفة الغيتار بالجناح، حيث يمكنك أيضاً تشغيل بعض الكلاسيكيات من مجموعة متنوعة من التسجيلات المتوفرة على جهاز القرص الدوار داخل الجناح.

بدأ أسطول رحلات الفايكنج الاستكشافية التنقل إلى أبعد زوايا الأرض، وإذا كنت تقيم داخل جناح المالك على متن السفينة، فهذا يعني أنك ضمنت أفضل منظر خلال رحلتك البحرية.

وتضم الشرفة التي تبلغ مساحتها 792 قدماً مربعة، حوض استحمام ساخن بجوانب خشبية، والذي يطل على مناظر طبيعية متغيرة باستمرار.

الرحلات تبدأ من 15?340 دولار للشخص الواحد يقدم جناحان على سفينة Celebrity Beyond خدمات مميزة للضيوف.

ويوفر هذان الجناحان مساحات داخلية واسعة ذات مخطط مفتوح ونوافذ مذهلة تمتد من الأرض حتى السقف.

وتضيف وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك بياضات الأسرّة المصنوعة من الكشمير وحوض الاستحمام الساخن الخاص بالتراس ومرافق الاستحمام، الراحة إلى الرحلة.

الرحلات تبدأ من 21،904 دولار للفرد وتعيد سفينة The Norwegian Prima، تصور الأجنحة الفاخرة المعروفة باسم The Haven، والتي تقع بالجزء الخلفي من السفينة.

ويحتوي جناح Premier Owner›s المُعاد تصميمه حديثاً على شرفة ملتفة مذهلة ومجهزة بأناقة مع جاكوزي، وطاولة طعام بأربعة مقاعد، إلى حانب كراسي استلقاء للتشمس.