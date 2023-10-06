فنانو مصر ينتخبون السيسي.. «قبل الانتخابات»

النهار Weekend

أعلن عدد من الفنانين والفنانات في مصر عن دعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية الجديدة موجهين الشكر لاستجابة الرئيس لطلب المصريين لاستكمال مسيرة الأمن والبناء والاستقرار.

وقال د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الرئيس السيسي أمر بتوفير الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية للفنانين، كما قام بلفتات إنسانية عظيمة للفنانين، وكرم بعض الفنانين، وهو يقدر الفن والقوى الناعمة، وتابع زكي «نقول له كمل مشوارك ياريس، لأن هذا ما ننتظره من الرئيس، ونحن سعداء بأنه استجاب لهذه الدعوات من مختلف طبقات الشعب».

اما الفنان هاني شاكر فقد أعلن عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا للرئاسة، وطالب بمزيد من الإنجازات «استكمالا للمسيرة التي بدأها ولمنظومة الأمن والأمان الذي نعيشهما حالياً» ودعا شاكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال الفنان حسين فهمي إن «الرئيس السيسي يعمل في جميع الاتجاهات والمجالات وأصبحت مصر تمتلك مشروعات عملاقة منها مشروع الطاقة الشمسية، ومدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن مصر لديها استراتيجية مستقبلية».

وأكد فهمي دعمه للرئيس السيسي في فترة رئاسية جديدة مؤكدا أن الرئيس دعم الفن والفنانين خلال السنوات الماضية.

بدورها، اكدت الفنانة شيرين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العديد من الإنجازات في مصر، وغير من شكل البلد للأفضل، وقدم مدنًا جديدة، وبذل مجهودات كبيرة جدًا وكل هذا فرق بشكل كبير في شكل مصر». وقالت «أنا مع الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا، فهو دائما يفكر خارج الصندوق، وكلنا رأينا شبكة الطرق وأصبح لدينا طرق على أعلى المستويات، وهناك إنجازات كثيرة على جميع المستويات. وخاصة بملف ذوي القدرات الخاصة واندماجهم في الحياة العملية». وأضافت «أقدر كثيرًا دعم الرئيس السيسي للعديد من الفنانين الذين مروا بأزمات صحية شديدة فعندما يسمع أن أحدًا من الفنانين يمر بأزمة صحية يبادر بعلاجه على نفقة الدولة».

من جهتها، قالت الفنانة إلهام شاهين، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم الكثير من الإنجازات للبلاد، وأنا دعمت ترشحه مرة أخرى لاستكمال المسيرة والإنجازات التي بدأها منذ أن تولى الحكم، وسأظل أدعمه لآخر العمر».

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرئيس السيسي لا يوجد منافس له، كما أنه يعرف ويدرك جيدًا قيمة الفن والفنانين، ويعلم مدى تأثيرهم الإيجابي في المجتمع، ويدعمهم بشكل دائم ومستمر...

من جهته أحيا الفنان إيهاب توفيق، احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بميدان الجلاء بحي الدقي. وأشعل إيهاب توفيق احتفالية دعم السيسي لفترة رئاسية جديدة بالعديد من الأغاني الوطنية، وعدد من أغانيه الذي اشتهر بها بينها «سحراني» و«الله عليك يا سيدي». وشهدت الاحتفالية، تفاعلا كبيرا من المواطنين مع الفنان إيهاب توفيق، حيث لوحوا بأعلام مصر ولافتات دعم وتأييد الرئيس.

وكان أحدث المنضمين إلى المؤيدين الممثل المصري كريم عبد العزيز الذي قال في مقطع فيديو مدته 10 ثوان «أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري».

أما أحمد عز شريك كريم عبد العزيز في بطولة مسلسل «الاختيار 3» وفيلم «كيرة والجن»، فقد أعرب عن سعادته بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وسبقهما الممثل أحمد السقا بإعلان دعمه للرئيس، حيث قال «أؤيد وبشدة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها الفترة المقبلة، نظرا للجهود المضنية التي بذلها السيسي حتى تقف مصر شامخة أمام العالم في السنوات الماضية، فضلا عن الإنجازات التي حققها على أرض الواقع منذ توليه المسؤولية».

من جهتها أعلنت النجمة نيللي كريم تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل. وقالت خلال فيديو لها لصحيفة «اليوم السابع» المصري «كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت على التغيرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كدا أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية».كما أعلن النجم كريم عبد العزيز تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل. وقال «أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري».

