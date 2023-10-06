نصر أكتوبر 1973.. ملحمة عربية

عربيات ودوليات

اختارت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية عبارة «غيرت مجرى التاريخ» لوصف حرب السادس من أكتوبر 1973، الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل عندما أطلق 2000 مدفع وابلاً من القذائف، باتجاه القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وبحسب التسمية العربية هي حرب «السادس من أكتوبر» أو «تشرين التحريرية»، ووفق التسمية الإسرائيلية هي «حرب يوم كيبور» أو «يوم الغفران»، لأنها تزامنت وما يعرف في إسرائيل بعيد «يوم الغفران»، وهو اليوم الأخير من أيام السنة اليهودية ويعد يوماً للتكفير عن الذنوب، لذلك يلتزم اليهود بيوتهم ولا يقومون بأي أعمال ولا يقودون السيارات، وقد جاءت الحرب في هذا التوقيت كمفاجأة للإسرائيليين، حيث جرى إنذارهم في وقت متأخر ما جعل التعبئة المنتظمة لقوات الاحتياط أمراً مستحيلاً.

وكانت «ملحمة عربية» وهي الزاوية التي حاول البعض تجاهلها عند الحديث عن مجريات حرب السادس من أكتوبر 1973 فمصر وسورية لم تحاربا منفردتين، بل كان هناك دعم عربي هائل بالعتاد والأسلحة والمواقف القاطعة، التي يمكن القول أنها ساهمت في «حسم المعركة».

وبدأت الحرب بهجومين مفاجئين ومتزامنين من مصر وسورية على قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما نفذه الجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، والآخر نفذه الجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة. وعقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كيلومتراً شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.

ولجأت اسرائيل الى أميركا باعتبارها طوق النجاة الذي تمسكت به رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير، التي استغاثت بالولايات المتحدة التي أقامت جسراً جوياً غير مسبوق في تاريخها لنقل أسلحة متطورة إلى إسرائيل، فيما كان القتال مستمراً لتجنب ما وصفه وزير الخارجية الأميركي حينذاك، هنري كيسنجر، بـ«الكارثة».

في المقابل لم يكن العرب بعيدين عن ساحة المعركة، فقد أعلنت الكويت والسعودية والعراق وإيران والجزائر والإمارات وقطر رفع أسعار النفط بنسبة 17% وخفض إنتاجها، وتبع ذلك حظر فرضته الدول العربية على تزويد الدول التي تؤيد إسرائيل بالنفط.

وكشفت وثائق بريطانية أن وزارة الخارجية السعودية سلمت، في ذلك اليوم، السفارة البريطانية مذكرة، أرسلتها فوراً إلى لندن، قالت فيها «المملكة العربية السعودية مستاءة استياء بالغاً من موقف أميركا الأخير المؤيد لإسرائيل، ومن استئناف إمداد إسرائيل بالأسلحة». وكشفت الوثائق أيضاً، أن لندن وواشنطن، وقعتا في صدمة جراء الموقف العربي. وبحسب وثائق، أفرجت عنها الحكومة البريطانية عام 2004، فإن الولايات المتحدة «فكرت في الاستيلاء على حقول النفط في الخليج بعد فرض الحظر.

ولم يكن النفط الورقة الوحيدة التي استخدمها العرب لدعم مصر وسورية، فقد أرسلت الكويت 5 طائرات هوكر هنتر إلى مصر كما بعثت طائرتي من طراز سي 130 هيركوليز لحمل الذخيرة.

وعلى الجبهة السورية أرسلت الكويت ما يعادل لواء مختلط من المدرعات والمدفعية والمغاوير والمشاة تعرف باسم «قوة الجهراء المجحفلة»، تم تشكيلها في 15 أكتوبر 1973 وغادرت بالكامل في 20 أكتوبر واكتملت في خلال 15 يوما واشتركت في حماية دمشق ثم التحقت بالفرقة السورية الثالثة في قطاع الجولان وغادرت في 25 سبتمبر 1974 بعد إقامة حفل توديع لها في دمشق.

وأرسل العراق إلى مصر سربين من طائرات هوكر هنتر في نهاية مارس 1973 وبلغ مجموعات الطائرات التي وصلت مصر 20 طائرة، وقصف الطيران السوري مواقع الجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان يوم 6 أكتوبر، وشارك في الهجوم ما يقرب من 100 طائرة سورية، كما أرسلت إلى مصر فرقتان مدرعتان و3 ألوية مشاة وأسراب عدة من الطائرات.

أما المملكة العربية السعودية، فقد أنشأت جسرا جويا لإرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة السورية كما أطلقت حظرا عربيا على تصدير النفط يستهدف بلدان العالم بشكل عام وأميركا وهولندا بشكل خاص لدعمهم لإسرائيل.

وطلب الرئيس الجزائري هواري بومدين من الاتحاد السوفييتي شراء أسلحة وطائرات لإرسالها إلى مصر بعد علمه بنية إسرائيل في الهجوم عليها، وقطع الشيخ زايد آل نهيان النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها وكان عامل ضغط قوياً على الدول الأجنبية، في حين قدمت ليبيا مليار دولار مساعدات لشراء أسلحة خلال الحرب.

أما القوات الأردنية، فقد شاركت في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة كما شارك الأردن في خداع المخابرات الإسرائيلية حيث تم رفع استعداد القوات الأردنية إلى الحالة القصوى يوم 6 أكتوبر 1973 مما أثار قلق إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من جيشها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب.

وأرسل المغرب لواء مشاة إلى الجبهة السورية، وتم وضع اللواء المغربي في الجولان، كما أرسل المغرب قوات إضافية للقتال تشمل طائرات حربية ودبابات، وكان السودان من أوائل الدول التي أعلنت دعمها الكامل لمصر حيث نظم مؤتمر الخرطوم والذي تم الإعلان من خلاله عن الثلاثية الشهيرة «لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض» وأرسلت الخرطوم فرقة مشاة الى الجبهة المصرية كما لم تتردد في نقل الكليات العسكرية المصرية إلى أراضيها. وأرسلت تونس إلى مصر كتيبة مشاة قبل الحرب كما أعطتها 5 طائرات هوكر هنتر وأغلق اليمن مضيق باب المندب امام إسرائيل، وقامت قوات المقاومة الفلسطينية بشغل العدو عن المخابرات المصرية، بنصب الكمائن وزرع الألغام وشن الغارات.

