عواصف عاتية تضرب آسيا.. سيول تغرق الهند والفلبين

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عواصم – الوكالات: يضرب موسم العواصف الرعدية والأمطار بقوة مناطق في جنوب شرق أسيا وشمال القارة الأميركية.واجتاحت سيول عارمة مناطق واسعة في الهند والفلبين وكمبوديا، وصولًا إلى نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات الهندية بأن ما لايقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم وأن نحو 102 من بينهم أكثر من 20 جنديا في عداد المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد وأحدثت أضرارا بالغة بالمباني والبنية التحتية في المنطقة. ووفق مصادر حكومية، فقد تسبب هطول أمطار غزيرة على بحيرة لوناك الجليدية في الهيمالايا بارتفاع منسوب المياه في البحيرة، مما أدى إلى وقوع فيضانات في وادٍ بولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين. وقد ألحقت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة فجر امس أضرارا بالبنية التحتية في المنطقة ودمرت 11 جسرا، فيما أشارت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إلى أن 26 شخصا جرحوا جراء الكارثة التي قالت إنها ألحقت أضرارا بنحو 22 ألف شخص. وقال مصدر عسكري عبر منصة «إكس» إن عمليات البحث متواصلة وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا، فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق.

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم. وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4,5 أمتار من مستواه الاعتيادي. أما في منطقة ميترو مانيلا في الفلبين فتشل الأمطار الموسمية حركة المواطنين. ويظهر تقلب المناخ واضحًا على الأراضي الأميركية حيث أغلقت أمطار العاصفة «أوفيليا» مدينة نيويورك وعطلت مدينة نيوجيرسي. وقد سجلت أضرارًا كبيرة على نطاق واسع في نورث كارولينا وفيرجينيا وبنسلفانيا أيضًا. في حين تقول حاكمة ولاية نيويورك كاتي هوكول «إن هذه المشاهد لن تكون استثناء بعد أن أصبحت تبعات تغيّر المناخ أمرًا واقعًا».

