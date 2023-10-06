«كوينو» يضرب تايوان برياح سرعتها 342 كيلومتراً في الساعة

عربيات ودوليات

تايبيه – الوكالات: سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار «كوينو» بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه امس. وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية إنّه «تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 مترا في الثانية في جزيرة أوركيد، وهو رقم قياسي جديد لتايوان». وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتراً في الساعة. واجتاح الإعصار «كوينو» الطرف الجنوبي لتايوان امس حاملاً معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم «كوينو» غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان. وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون. وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية أنّه كان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار الطرف الجنوبي للجزيرة مباشرة لكنّ «مساره اتّجه نحو الجنوب» وقد يتقدّم باتجاه البحر. ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لاتنفكّ شدّتها تزداد ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية. وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسّباً لوصول الإعصار «كوينو». وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازياً ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية. وخزّن العديد من سكّان مقاطعة تايتونغ الجنوبية الطعام قبل الإعصار. وقالت منغ شين (26 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن نعيش في منطقة جبلية وعلينا أن نقطع مسافة طويلة للوصول إلى هنا. لهذا السبب، ارتأينا أنه من الأفضل تخزينها تحسّباً