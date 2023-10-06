سيول عارمة تجتاح مرسى مطروح المصرية .. و«الحماية المسبقة» أنقذت المدينة

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القاهرة – الوكالات: تعرضت محافظة مطروح شمال غربي مصر، فجر امس لهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق ما ادى الى تكون سيول اجتاحت بعض الطرق الداخلية والخارجية للمدينة. وشهدت بعض مناطق غرب وجنوب مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تجمعات لمياه الأمطار والسيول التي قطعت بعض الطرق في طريقها لتصب في البحر. وهرع الأهالي وأجهزة المحافظة، لمساعدة الأشخاص الذين حاصرتهم السيول وتجمعات الأمطار، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الخفيفة.وبادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب هذه السيول.

وأعلن رئيس بلدية المدينة عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لحصر التلفيات وسرعة التوجه لإنقاذ العالقين، وسط تحذيرات من السفر على الطريق الساحلي والطرق المتوجهة للسلوم وسيوة وسيدي حنيش. وكشف شهود عيان أن مناطق الخروبة ووادي الرمل والقصر والكيلو 4 الأكثر تضررا، فيما شهدت بعض الأودية تراكم كميات كبيرة من مياه السيول.

في سياق متصل أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة ساهمت فى حماية مدينة مرسى مطروح وبشكل كبير من الأضرار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها مساء الأربعاء وصباح الخميس. وقالت الوزارة إن السد الركامي بوادي إسماعيل نجح في حجز 175 ألف متر مكعب من إجمالي السعة التخزينية للسد التي تبلغ 250 ألف متر مكعب كما نجحت الخزانات وآبار النشو فى حصاد كميات من مياه السيول التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة ونتج عنها بعض السيول المتوسطة بمناطق وادي إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وأثرت على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

