الرسول محمّد ? عنوان الرحمة

إيمانيات

عالمنا أُسّس على الرحمة وقام بها، رسولنا (صلى الله عليه آله وسلم) يخاطبه الله عزّوجلّ حيث قال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107)، الرحمة الإلهيّة والتي تعني العطف والرقـة والحبّ والنِّعمـة إنّما هي تفيض من قلب صاف محبّ (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت/ 2). فالله عزّوجلّ وصف نفسه بالرحمن الرحيم، فهو دائم وكثير الرحمة، ورحمته وسعت كلّ شيء، وهي ملازمة لنا في كلّ زمان ومكان، لذلك دائماً نشعر بالراحة والاطمئنان حيث رحمة الله ملازمة لنا هذه الرحمة الإلهيّة التي كتبها الله تعالى على نفسه لا تنفك عن ذاته المقدّسة.

فرحمة الله تعالى كثيرة ودائمة ورحمة الله وسعت كلّ شيء ولولا رحمة الله تعالى لكنّا من الخاسرين ونحن الفقراء إلى رحمته تبارك وتعالى. فمن رحمته الواسعة حلمه تعالى فنقرأ في الدُّعاء: «فلم أرَ مَولىً كريماً أصبَرَ على عبدٍ لئيمٍ منك عليَّ ياربِّ، إنّك تَدعُونِي فأوَلِّي عنك، وتَتَحبَّب إليَّ فأتَبغَّضُ إليك، وتَتودَّدُ إليَّ فلا أقبَلُ منك كأنّ لِيَ التَّطوُّلَ عليك؛ فلم يَمنَعك ذلك من الرَّحمةِ لِيَّ والإحسانِ إليَّ، والتَّفضُّلِ عليَّ بجُودِك وكَرَمِك، فارحمْ عَبدَك الجاهِلَ وجُد عليه بفَضلِ إحسانِك إنّك جَوادٌ كريمٌ».

ومن مظاهر رحمة الله تعالى مضاعفة الأجر أضعافاً كثيرةً (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (الأنعام/ 106)، ومضاعفة للعطاء في أوقات وأمكنة معيّنة كأوقات الصلاة وشهر رمضان.. كلّ ذلك دليل على الرحمة واللُّطف الإلهيّ. كما أنّ من مظاهر رحمة الله الواسعة إرسال الانبياء والرُّسُل والكُتُب لقيادة البشرية لما فيه سعادتها وصلاحها وخيرها (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).. فقد أنقذنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجاهلية، وترك فينا كتاب الله العزيز وديننا الحنيف.. دين المغفرة والرحمة.. دين المودّة والإحسان.. دين اللُّطف الإلهيّ. الرسالة التي جاء بها نبيّ الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم) التي ألفت القلوب (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159). النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي كان مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهيّة والتي حملها من بعده الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) من علم وأخلاق وسيرة للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) (مُحمَّدٌ رَّسُول اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح/ 29)، فنرى صحابته (رضوان الله تعالى عليهم) تربية رسول الإسلام نبيّ الرحمة رُحماء بينهم لطيفي المعشر فيما بينهم كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضاً.

إنّ الصَّفح والتسامح والتصافي سرّ من أسرار الرحمة ومُداراة الإخوان ورعاية مشاعرهم رحمة علَّمنا إيّاها نبيّ الرحمة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وصلة الإخوان والتباذل والتقارب والتهادي وذكرهم بالخير غياباً وحضوراً أمواتاً وأحياءً لمن أجمل صُور الرحمة، فقد زرع النبيّ (صلى الله عليه آله وسلم) بذور التراحم والتوادد بين المسلمين حينما آخا بين المهاجرين والأنصار فكانت الأُمّة التي صنعها الإسلام بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران/ 110).

