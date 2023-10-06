في مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام)

إيمانيات

الإمام الصادق (عليه السلام) أُستاذ الفقهاء والمحدثين ومرجع العلماء والمفكرين من أهل البيت (عليهم السلام) الذين أمر الله تعالى بمودّتهم ومحبّتهم واتباع سيرتهم العطرة، وهو فرع من الشجرة المباركة والعترة الطاهرة الصابرة المحتسبة والذي جسّد الدعوة إلى العدل أمام سلاطين الجور والاستبداد والجهر بالحقِّ أمام دُعاة الظلم والباطل والصمود البطولي الرسالي أمام إرهاب الانحراف والتضليل.

أنشأ الإمام (عليه السلام) مدرسة أهل البيت العلمية في مسجد جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة المنوّرة، وقد تخرّج على يده جيل من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والفلاسفة وعلماء الطبيعة ذكرتهم كُتُب الرجال وملأت آثارهم آفاق العلم والمعرفة. استطاع المسلمون من خلال علمه أن يجدوا لكلِّ مسألة جواباً في كلِّ ما يشعرون أنّ عليهم أن يسألوا عنه ولكلِّ مشكلة حلاً في كلِّ ما يواجهونه من مشاكل الفكر والعقيدة والشريعة والحياة.

استطاع (عليه السلام) أن يجعل مدرسته المفتوحة على كلِّ الناس مدرسة تتحرّك لتعطي الثقافة الإسلامية أكثر الأساليب والوسائل شمولاً وسعةً، فقد كان (عليه السلام) يستقبل تلامذته من جميع المذاهب ولم تكن لديه (عليه السلام) عقدة من اللقاء بمن يختلفون معه في المذاهب، فقد كان (عليه السلام) يمثِّل رحابة العقل والقلب والعلم. لذلك من الضروري لكلِّ عالم مسلم، ولكلِّ طالب علم ومثقف أن يطلع على تراث الإمام الصادق (عليه السلام)، لأنّه تراث موسوعي ينفتح على كلِّ قضايا الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية والسياسية، حيث كان (عليه السلام) يعيش حرّية الفكر ويعطي للناس الفكر ويريد لهم أن يتحدّثوا بكلِّ شيء، وكان (عليه السلام) يحاور كلَّ الناس ليؤكّد في سيرته وحديثه أنّ على الإنسان العالم أن يفتح عقله وقلبه وعلمه لكلِّ إنسان يطرح مشكلة ويثير شبهة ويلتزم حتى ولو كان هذا الإنسان يختلف معه في الأُسس. لذلك ليس هناك مجال للإنسان المسؤول أن يعيش في موقع اللامبالاة أمام كلّ الثقافات التي تتحدّى الإسلام وأمام كلّ التيارات التي تواجه حركته وأمام كلّ الأوضاع التي تحيط به، لابدّ للعالم أن يتحرّك في كلِّ الجوانب حتى يقيم الحجّة على الناس في ذلك وقد رُوِي عن زيد بن عليّ الشهيد: «في كلِّ زمانٍ رجلٌ منّا أهل البيت يحتجُ اللهُ به على خَلقِهِ، وحجّة زماننا ابن أخي جعفر بن محمّد، لا يضلُّ مَن تبعهُ ولا يهتدي مَن خالفهُ». في عهد الإمام الصادق (عليه السلام) نشأت الفرق والمذاهب الفقهية والاعتقادية وكان موقفه التسديد والحوار العلمي والنقد الشرعي النزيه. وقد استهدف (عليه السلام) بعلمه ومدرسته حماية العقيدة من التيارات العقائدية والفلسفية الإلحادية والمقولات الضالة التي انتشرت في عصره كالزندقة والتأويلات الاعتقادية التي لا تنسجم وعقيدة التوحيد، فانصبت جهوده (عليه السلام) على الحفاظ على أصالة عقيدة التوحيد ونقاء مفهومها وتفسير مفاهيمها وتصحيح الأفكار والمعتقدات في ضوئها.

وعمل (عليه السلام) من خلال مدرسته العلمية المباركة في المسجد النبوّي بنشر الإسلام وتوسيع دائرة الفقه والتشريع وتثبيت معالمها وحفظ أصالتها، لذا اعتبرت أحاديثه وفتاواه وما أخذ عنه أساساً وقاعدة لاستنباط الفقه والأحكام لدى العلماء والفقهاء والسائرين على نهجه والملتزمين بمدرسته والمنتسبين إليه. فقد روى عنه (عليه السلام) «لوددت أنّ أصحابَي ضربتُ رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا»، وفي مورد آخر يقول (عليه السلام): «تفقهوا في الدِّين فإنّه مَن لم يتفقه منكم فهو أعرابي».

وكان (عليه السلام) يركّز على القرآن بأن نقرأ ونستوحي ونتعلّم منه ونتدبره ونستنبط منه مفاهيمنا وأحكامنا وخطوطنا ومناهجنا فيوصي بقوله (عليه السلام): «إنّ اللهَ تبارك وتعالى أنزلَ في القرآنِ تبيانَ كلِّ شيءٍ حتى واللهِ ما تركَ اللهُ شيئاً يحتاجُ إليهِ العبادُ حتى لا يستطيعُ عبدٌ يقولُ لو كانَ هذا أُنزِلَ في القرآنِ إلّا وقد أنزلَهُ اللهُ فيهِ».

وهذه وصيته (عليه السلام) لكلِّ مَن يطيعه: «أوصيكُم بتقوى اللهِ، والورعِ في دينِكم، والاجتهادِ للهِ، وصِدقِ الحديثِ وأداءِ الأمانةِ إلى مَن ائتمنَكُم من برٍّ أو فاجرٍ، وطولُ السجودِ، وحُسنِ الجوارِ، فبهذا جاءَ محمّدٌ (صلى الله عليه وآله وسلم) صَلُّوا في عشائرِهم، واشهدُوا جنائزَهم وعُودُوا مَرضاهُم وادّوا حقوقُهُم».

يريد منّا الإمام الصادق (عليه السلام) أن نعيش الأُفق الإسلامي الواسع لنلتقي مع الجميع حتى وإن اختلفنا معهم في الرأي.. هكذا يوجّهنا الإمام (عليه السلام): «اتقوا اللهَ وكونوا إخوةً بَرَرةً مُتحابِّين في اللهِ مُتواصلِين مُتراحمِين تَزَاورُوا وتَلاقَوا وتَذَاكرُوا أمرَنا واحيُوهُ».

