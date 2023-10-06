غزوةُ بني قريظة ودروسٌ مستفادةٌ منها

إيمانيات

يعود السبب في قيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه الغزوة، إلى نقض يهود بني قريظة الذين كانوا يعيشون في قلب المدينة، عهدَهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان هذا العهدُ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المسلمين واليهود المتواجدين فيها، وكان من بنوده أنّ لليهود في المدينة ما للمسلمين من حقوق المواطنين، وأنّ لهم كلّ الحريّة في التّعبير عن دينهم وما يؤمنون به، على ألا يساندوا عليهم عدوّاً، وأن يكونوا سنداً لهم إن تعرَّضت المدينة لأيّ اعتداء. وبنو قريظة لم يكتفوا بخذلان المسلمين عندما تعرَّضت المدينة للاعتداء من قريش والأحزاب التي تحالفت معها في معركة الخندق، بل تآمروا معهم، وأبدوا استعداداً لفتح الطّريق لهم للدّخول إلى قلب المدينة، مستفيدين من موقعهم الاستراتيجي فيها.

وقد كان لهذه الخيانة تأثير كبير في معنويات المسلمين وقدرتهم على التفرّغ والتّخطيط لمواجهة عشرة آلاف فارس من قريش والأحزاب التي تحالفت معها. فكان قرار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاسماً في ضرورة اقتلاع حصونهم من داخل المدينة، فبقاؤهم فيها هو شوكة دائمة في خاصرة المسلمين.. ولذلك، ما إن انتهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من معركة الخندق، حتى أمر بأن ينادَى في الناس بالسّير إلى حصون بني قريظة، فلبّى المسلمون نداء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وكانت خطته ألَّا تهاجم حصون بني قريظة، والاكتفاء بمحاصرتهم حتى ينزلوا على حكمه (صلى الله عليه وآله وسلم) وقراره فيهم، على الرّغم من أنّه كان قادراً على حسم المعركة عسكرياً بسهولة والدخول إلى حصونهم، ولكنه كان يرى في ذلك خطراً على النساء والأطفال من بني قريظة الذين لا ذنب لهم.

في هذه الغزوة نتعلم بعض من دروسها، ومنها:

- أظهرت نتائج هذه الغزوة أنّ السبب فيها هو خيانة اليهودِ العهدَ، فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان ليقاتل اليهود لدينهم، بل لغدرهم، فقد كانوا يعيشون مع المسلمين بسلام وأمان، وهذا ما عبَّر عنه زعيمهم، عندما جاء إليه زعيم بني نضير حيي بن أخطب ليقنعه بنقض عهده مع رسول الله، وأن يتحالف مع قريش، قال له: «يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلّا صدقاً ووفاءً»، وإن كان بعد ذلك تآمر معهم.

وفي ذلك الردّ على من يقول إنّ الإسلام لا يتعايش مع الأديان الأخرى، فالمسلمون تعايشوا مع اليهود في المدينة، ولولا ما حصل منهم، لبقي هذا التعايش، وهذا قوله سبحانه: (لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة/ 8).

- ضرورة التثبّت من الأخبار، فقد ورد في الحديث عن هذه الغزوة، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما نمى إليه أنّ بني قريظة نقضوا العهد، لم يستعجل الحكم، بل أرسل لذلك أربعة من أصحابه (ولم يكتف بواحد) ليتأكّدوا من مدى صحة هذا الخبر، ودعاهم أن يرجعوا بالخبر اليقين، بأن يسمعوا ذلك من زعماء بني قريظة. فلما سمعوا منهم مباشرةً أن لا عهد بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخبر.

وهذا يدعونا إلى التأسّي برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بالتثبّت من أيّ خبر يردنا، بألا نتسرّع في أخذه والبناء عليه إلّا بعد الرجوع إلى مصادره، بحيث نتأكّد من صدقه، حتى لا نقع في شرك من يثيرون الأقاويل والأخبار الملفّقة أو من ليسوا دقيقين في النّقل...كما في قوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات/ 6).

- هو درس التّوبة، حيث تذكر السيرة أنّ يهود بني قريظة طلبوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يستشيروا أبا لُبَابَة عندما عرض عليهم النّزول على حكمه، وكان أبو لُبَابَة حليفاً لهم قبل دخول الإسلام إلى المدينة. فوافق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على طلبهم، وأرسله إليهم، فسألوه ماذا يفعلون؛ هل ينزلون عَلَى حُكمِ محمّد كما طلب منهم؟ فنهاهم عن ذلك، وحذَّرهم من القبول بعرضه.

