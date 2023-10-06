إنريكي يدافع عن قراراته

دوليه

عاند لويس إنريكي، مدرب باريس سان جرمان، الجميع، مدافعا عن قراراته بعد الخسارة الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد 1-4 في دوري أبطال أوروبا. وصرح إنريكي عبر قناة «كانال بلس» الفرنسية «أعتقد أننا بدأنا اللقاء بحالة جيدة جدا، نجحنا في الصمود أمام ضغط نيوكاسل، أعتقد أن النتيجة غير عادلة نسبيا». وأوضح المدرب الإسباني «ليست عادلة بشكل تام، ولكن مبالغ فيها». وبرر إنريكي عدم إجراء تعديل تكتيكي في الشوط الثاني، قائلا «ما زلت أعتقد أنها كانت الخطة الأفضل». وتابع «أنا المدير الفني، وصاحب القرار، بالتأكيد نتيجة إيجابية للمنافس، لكن لا نستحق الخسارة بهذه النتيجة». وأكد المدير الفني لسان يرمان، أن فريقه ينقصه التصرف بشكل أفضل في المساحات الضيقة. واستطرد «لا أعرف هل هذه الخسارة ثقيلة أم لا، بالتأكيد نتيجة سيئة، لكن يجب أن نواصل مسيرتنا، ونلعب المباريات المقبلة بشكل أفضل». وشدد إنريكي «هدفنا واضح، وهو التأهل للدور المقبل، ندرك صعوبة المجموعة، لكن يجب أن نواصل المسيرة». وبسؤاله هل تدريب باريس سان جرمان مهمة صعبة، أجاب الإسباني باستنكار «ما داع هذا السؤال؟!».

