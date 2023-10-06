بيولي متفاجئ من هزيمة باريس

دوليه

أعترف ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أنه تفاجأ من الخسارة العريضة التي تلقاها باريس سان جرمان أمام نيوكاسل يونايتد 4-1، مشددًا على أن ذلك قد يكون في مصلحة ميلان بالنهاية. وتعادل ميلان خارج أرضه أمام بوروسيا دورتموند سلبيًا، ضمن لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال بيولي، خلال تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «أردنا الفوز، لقد استحقينا ذلك في المباراة الأولى (ضد نيوكاسل)، وكنا نعرف الصعوبات التي سنواجهها». وأضاف: «لقد قمنا ببعض التمريرات الخاطئة، ولم نكن دقيقين من الناحية الفنية، لكننا قدمنا أداءً رائعًا في الشوط الثاني، وخلقنا فرص للفوز». وتابع: «حقيقة أننا لم نتمكن من الفوز هو أمر محبط، لكن علينا أن ننظر للمستقبل بثقة، لقد افتقرنا للدقة أمام المرمى، ولم نكن فعالين بما يكفي في منطقة جزاء الخصم». وأردف بيولي: «صحيح أيضًا أن دورتموند سبب لنا بعض المشاكل، لقد كانت مباراة كلاسيكية بدوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي جدًا، لقد قاتلنا معهم على كل كرة». وعن فوز نيوكاسل الكبير 4-1 على باريس، وتعقد المجموعة، علق مدرب ميلان: «كنا نعلم أنها ستكون مجموعة معقدة، كانت النتيجة مفاجئة لكن ذلك قد يكون في مصلحتنا». واستطرد: «ستكون هناك حاجة إلى تركيز أكثر، ونعلم أنه لا يمكننا ارتكاب أي خطأ من الآن فصاعدًا، لأن التأهل صعب للغاية، كان واضحًا من البداية أن هذه المجموعة هي الأصعب من حيث الجودة، والمستوى مرتفع للغاية طوال الوقت، ستكون مباراتنا ضد باريس مهمة».

