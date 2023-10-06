غوارديولا: قدمنا مباراة رائعة

دوليه

علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على انتصار فريقه على حساب مضيفه لايبزيغ 3-1، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقات دوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة تي إن تي سبورت: «الأمر جيد للغاية، قدمنا مباراة رائعة على جميع الأصعدة، كل لاعب كان مثاليا اليوم». وأردف: «البدلاء شاركوا في اللقاء بابتسامة على وجههم دون شكوى». وعلق على مستوى ريكو لويس: «رائع، لاعب مذهل، أعمل كمدرب منذ سنوات عديدة، ومن الصعب أن تجد من يتحرك بتلك الصورة المثالية، يبلغ من العمر 18 عاما لكنه مذهل».

وبالنظر إلى خسارة السيتي مباراتين قبل انتصار أول من أمس: «لا أقيم فريقي وفقًا للنتائج، لم نحقق أفضل نتيجة في المباراتين». واسترسل: «لكن كان من الصعب مواجهة فريقين يدافعان بـ10 لاعبين في منطقة الجزاء، هذا أمر وارد حدوثه ولا يزال هناك الكثير من اللقاءات». وأكمل: «إذا ظننتم بأنني سأشكك في فريقي فأنتم مخطئون، أنا أعول عليهم دون شروط وأثبتوا ذلك». واختتم: «الآن نتجه إلى مباراة آرسنال، سنحظى بالراحة، ونأمل أن نصل إلى شهر مايو ، ونحن متواجدون في كل المسابقات».

