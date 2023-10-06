يونايتد سيتخلى عن ماغواير

دوليه

ذكرت صحيفة فوتبول إنسايدر البريطانية أن مان يونايتد يتجه إلى بيع اثنين من نجومه في فترة الانتقالات الشتوية. وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنكليزي يسعى إلى إبرام المزيد من التعاقدات في يناير المقبل، ولكن قبل ذلك يجب أن يبيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من الالتزام باللعب المالي النظيف.

وقالت: «يعد سكوت مكتوميناي والقائد السابق هاري ماغواير هما المرشحان الرئيسيان للبيع بعدما خرجا من حسابات المدرب الهولندي إريك تن هاغ». وأضاف: «شارك ماغواير في ثلاث مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم بإجمالي 116 دقيقة، وتم تجريد اللاعب الإنكليزي الدولي، الذي يرتبط بعقد مع أولد ترافورد حتى يونيو 2025، من شارة القيادة في وقت سابق من هذا العام».

